Из-за ливней в Коркинском районе нарушена телефонная связь на станции скорой помощи

Также перебои наблюдаются в Еткульском районе и Еманжелинском городском округе

Обильные осадки временно нарушили телефонную связь на станции скорой помощи, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ведутся восстановительные работы.

Телефон для вызова скорой помощи: 89191103104.

Из-за подтопления помещений узла связи ПАО «Ростелеком» произошло отключение электроснабжения.

По данным Минцифры Челябинской области, у абонентов города Коркино и поселка Роза возможны перебои со связью.

«В настоящий момент направлены силы МЧС Челябинской области и компании „Ростелеком“ для устранения аварии. После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок», — прокомментировали в ведомстве.

Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в Челябинске.