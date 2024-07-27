Обильные осадки временно нарушили телефонную связь на станции скорой помощи, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ведутся восстановительные работы.
Телефон для вызова скорой помощи: 89191103104.
Из-за подтопления помещений узла связи ПАО «Ростелеком» произошло отключение электроснабжения.
По данным Минцифры Челябинской области, у абонентов города Коркино и поселка Роза возможны перебои со связью.
«В настоящий момент направлены силы МЧС Челябинской области и компании „Ростелеком“ для устранения аварии. После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок», — прокомментировали в ведомстве.
Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в Челябинске.