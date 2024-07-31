Из-за ливней в Челябинской области вырос риск заражения гепатитом А

Как защитить себя во время сезона паводков

Из-за масштабных ливней поток воды заливает канализацию, а сточные массы могут попасть в питьевые водохранилища. Поэтому в Челябинской области вырос риск заражения гепатитом, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Наиболее действенной профилактической мерой для защиты от инфекции на данный момент является вакцинация от гепатита А.

«Вакцинации подлежат лица, которые подвергаются или будут подвергаться риску заражения вирусным гепатитом А», — напоминает Минздрав Челябинской области.

Ранее с призывом поставить прививки от гепатита А к жителям подтопленных территорий обратился Роспотребнадзор.

Автор: Анастасия Нездоймина