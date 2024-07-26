Из-за ливней в Челябинской области перенесли фестиваль «Небо‑2024»

Обильные осадки ожидаются в регионе все выходные

27 июля на аэродроме Устиново в 15 километрах от Миасса планировали провести воздушный фестиваль «Небо‑2024» (6+). Из-за непогоды мероприятие перенесли на 3 августа.

«С большим сожалением сообщаем, что в эту субботу погода не позволяет нам провести фестиваль во всем его объеме. Всей командой мы приняли решение перенести фестиваль на неделю — на 3 августа. Перенос — не повод расстраиваться. Значит, так нужно и именно 3 августа фестиваль пройдет максимально круто»,— написано в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В программе парашютного праздника — авиашоу и полеты на самолетах, показательные прыжки с парашютом и прыжки в тандеме, полеты на дельталете и на воздушном шаре, детские мастер-классы и шоу.