Из-за ливней повысился уровень Магнитогорского и Верхнеуральского водохранилищ

Принято решение увеличить сброс воды

В связи с сильными дождями на юге Челябинской области сильно вырос уровень Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ. Для предотвращения переполнения принято оперативное решение о сбросе воды, сообщает пресс-центр Минэкологии региона.

На Верхнеуральском водохранилище сброс увеличен до 100, на Магнитогорском — до 150 кубометров в секунду.

«Такие меры позволят контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений», — считают в ведомстве.

Специалисты предупреждают, что возможны кратковременные затопления территорий, прилегающих к реке Урал, и призывают жителей соблюдать осторожность.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Челябинске ситуация стабилизировалась, уровень сброса на Шершневской плотине снижен до 20 кубометров в секунду.