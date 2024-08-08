В связи с сильными дождями на юге Челябинской области сильно вырос уровень Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ. Для предотвращения переполнения принято оперативное решение о сбросе воды, сообщает пресс-центр Минэкологии региона.
На Верхнеуральском водохранилище сброс увеличен до 100, на Магнитогорском — до 150 кубометров в секунду.
«Такие меры позволят контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений», — считают в ведомстве.
Специалисты предупреждают, что возможны кратковременные затопления территорий, прилегающих к реке Урал, и призывают жителей соблюдать осторожность.
Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Челябинске ситуация стабилизировалась, уровень сброса на Шершневской плотине снижен до 20 кубометров в секунду.