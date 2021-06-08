Из-за крупного ДТП временно закрыли движение на трассе Челябинск — Курган

Грузовик зацепил кузовом надземный переход и обрушил его

На трассе Челябинск — Курган временно закрыли движение на участке трассы Р-254 «Иртыш». Ограничение действует на участке возле села Введенское Курганской области.

«Закрыто движение на 253 км трассы Р-254. Причина — ДТП с участием грузового автомобиля. Кузов транспортного средства поднялся при проезде под модульным пешеходным переходом, в результате чего сооружение обрушилось на проезжую часть. Пострадавших нет», — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дорожные службы устраняют последствия аварии, на месте работают два крана. Сотрудники ГИБДД обеспечивают пропуск автомобилей по обочине.