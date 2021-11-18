Из-за ковида Кремлевская елка снова пройдет онлайн

Трансляцию представления сможет увидеть каждый ребенок

Новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце отменили из-за сложной эпидобстановки. Об этом в четверг, 18 ноября, со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову сообщает РИА Новости.

«Принято решение, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале „Карусель“. Запись спектакля будет также проходить без зрителей», — заявила Крылова.

Такая же ситуация была в 2020 году: отличившихся школьников со всей России в Кремль не направляли, зато спектакль показали по телевидению.

Как рассказали ИА «Первое областное» в Минобре Челябинской области, на Кремлевские елки традиционно отправляются победители различных олимпиад и общественные активисты. Сначала билеты на Кремлевскую елку распределяют по регионам России, а потом Минобр формирует списки учащихся, привлекая к поездке ребят из каждого муниципалитета.

Помимо Кремлевской елки, талантливых и активных ребят отправляют на губернаторскую елку. В прошлом году власти области отошли от традиции проводить ее в областном центре, и ребят принимали несколько театров области.