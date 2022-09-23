Из-за концерта перекрыли улицы в центре Челябинска

С 6 утра ограничен проезд возле парка Гагарина

С 6 утра в пятницу, 23 сентября, ограничили движение транспорта на двух участках в Челябинске: по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка и по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Кроме того, закрыли въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке, сообщает администрация города.





Меры приняли из-за проведения митинга-концерта «Своих не бросаем!». Его организуют в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, организаторы мероприятия объявили, что на центральной сцене в 14:30 состоится митинг-концерт. В нем примут участие народный артист РФ Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль», а также лучшие коллективы Челябинской области.

Ограничение движения будет действовать до конца мероприятия.