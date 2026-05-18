Из-за гибели людей на Байкале могут ввести штрафы за выезд на лед вне переправы

Проект закона внес глава региона

В Иркутской области планируют ввести штрафы за выезд на лед Байкала вне оборудованных переправ, сообщает www.irk.ru Законодательное собрание региона.

Губернатор Игорь Кобзев внес проект закона об административной ответственности за такой выезд. Комитет по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении обсудил документ под руководством Виталия Перетолчина.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Антон Протасов отметил: минувшая зима показала острую необходимость ужесточить меры. Люди гибли из-за пренебрежения запретами. В их числе оказались иностранцы.

Законопроект предполагает предупреждение или штраф. Для граждан сумма составит от 1 до 2 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч. Юридические лица — от 30 до 40 тысяч. При перевозке пассажиров штрафы вырастут. Граждан накажут на сумму до 3 тысяч, должностных лиц — до 30 тысяч, компании — до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение санкции ужесточат. Граждане заплатят 3—5 тысяч рублей. Должностные лица — 30—50 тысяч. Юридические лица — 50—100 тысяч рублей. Ограничения не коснутся судов на воздушной подушке (хивусов).

Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области 20 мая. Напомним, 20 февраля автомобиль УАЗ провалился под лед у мыса Хобой на острове Ольхон. Погибли водитель и семь граждан Китая, выжил один человек. 28 января перевернулся внедорожник с туристами из КНР. Одна пассажирка скончалась на месте от травм, еще двое пострадали.