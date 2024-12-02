Из-за ЧП и аварий трамваи в Челябинске простаивали 120 часов в ноябре

А могли в это время возить пассажиров

В ноябре челябинские трамваи не ходили в общей сложности 120 часов из-за происшествий на дорогах. За месяц зафиксировано 19 ДТП, в результате которых произошли задержки в работе электротранспорта, сообщает пресс-служба ЧелябГЭТ.

Среди причин ДТП лидирует столкновение автомобилей на рельсах — 13 случаев, в пяти случаях автомобиль столкнулся с вагоном, еще в одном — произошел обрыв контактной сети негабаритом, из-за которого трамваи простояли четыре часа.

В ЧелябГЭТ напомнили, что время простоя электротранспорта на линии начинается с момента, когда водитель сделал соответствующую отметку в путевом листе, и рекомендовали участникам ДТП минимизировать сроки его оформления, поскольку простой придется оплачивать.