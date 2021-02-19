Из-за аварии на теплотрассе часть микрорайона Чурилово осталась без отопления и горячей воды

На месте повреждения работает бригада МУП «ЧКТС»

В микрорайоне Чурилово в Челябинске сегодня, 19 февраля, произошла авария на теплотрассе. В результате этого дома и социальные учреждения на нескольких улицах остались без горячей воды и отопления.

«Под отключение отопления и ГВС попали 83 жилых дома, 4 детских сада, 1 школа, 2 лечебных учреждения и 48 иных зданий», — сообщили в администрации Челябинска.

В настоящее время на месте аварии работает бригада МУП «ЧКТС». Вернуть отопление и горячую воду планируют в 22:00 сегодняшнего дня.

Отключенные адреса: Зальцмана, 8, 10, 12 (д/с), 14, 16, 18, 20, 22, 26, 24 (д/с), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, Трашутина, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 35, 33, 29, 27, 25 ,21, 19, 17, 13, 11, 9, 18 (леч), 20 (леч), 1-я Эльтонская, 42, 44, 46, 48, 11, 13, 2-я Эльтонская, 16а,б (шк), 18, 20, 24, 24а, 26, 22, 22а, в, 22б (д/с), 24а, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, С. Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29, 10-й Лобинский, 1, 2, 3, 3а, Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,18 (шк), 1, 13, 15,17, 19, 21, 23, 25 (д/с).