В Челябинской области из-за холодной погоды возникли перебои в работе техники по вывозу мусора. Жители региона жалуются на переполненные контейнеры, которые не успевают вывозить мусоровозы. Проблема связана с тем, что у техники замерзают гидравлические узлы и механизмы, сообщает пресс-служба «Центра коммунального сервиса».

Чаще всего проблема возникает в утренние часы. С подобными проблемами сталкиваются все транспортные компании, занятые в вывозе ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах.

«Ситуацию осложняют автомобили, припаркованные в узких проездах и рядом с контейнерами. Из-за низкой температуры воздуха многие владельцы машин оставляют их во дворах, в том числе из-за того, что не могут завести, и это еще больше усугубляет ситуацию», — отметили в ЦКС.
В ЦКС уточнили, что сейчас перевозчики делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность машин и обеспечить вывоз отходов с контейнерных площадок. Улучшение ситуации произойдет при потеплении, которое прогнозируют в ближайшие дни.