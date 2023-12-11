В Челябинской области из-за холодной погоды возникли перебои в работе техники по вывозу мусора. Жители региона жалуются на переполненные контейнеры, которые не успевают вывозить мусоровозы. Проблема связана с тем, что у техники замерзают гидравлические узлы и механизмы, сообщает пресс-служба «Центра коммунального сервиса».
Чаще всего проблема возникает в утренние часы. С подобными проблемами сталкиваются все транспортные компании, занятые в вывозе ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах.
«Ситуацию осложняют автомобили, припаркованные в узких проездах и рядом с контейнерами. Из-за низкой температуры воздуха многие владельцы машин оставляют их во дворах, в том числе из-за того, что не могут завести, и это еще больше усугубляет ситуацию», — отметили в ЦКС.
В ЦКС уточнили, что сейчас перевозчики делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность машин и обеспечить вывоз отходов с контейнерных площадок. Улучшение ситуации произойдет при потеплении, которое прогнозируют в ближайшие дни.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города