Из южных городов России отправятся дополнительные поезда

РЖД сообщает о назначении дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи

В настоящее время РЖД формирует дополнительные поезда из южных городов России: Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи. Кроме того, сообщается, что будут включаться дополнительные вагоны в составы, которые идут по расписанию.



Руководство РЖД заявляет, что цены на билеты будут зафиксированы и не будут зависеть от роста спроса. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, все вокзалы работают в штатном режиме.