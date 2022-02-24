В настоящее время РЖД формирует дополнительные поезда из южных городов России: Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи. Кроме того, сообщается, что будут включаться дополнительные вагоны в составы, которые идут по расписанию.
Руководство РЖД заявляет, что цены на билеты будут зафиксированы и не будут зависеть от роста спроса. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, все вокзалы работают в штатном режиме.
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