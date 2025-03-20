Из украинского плена вернулись три бойца из Челябинской области

Это мужчины из Кыштыма, Коркино и Кусы



В результате обмена пленными с Украиной, состоявшегося накануне, на родину вернулись 175 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ. Среди них трое жителей Челябинской области — из Кыштыма, Коркино и Кусы, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Одному из мужчин почти 60 лет, он находился в плену с 2023 года, все это время его искала дочка», — уточнила Юлия Сударенко.

Взамен переданы военнопленные ВСУ в таком же количестве. И в качестве жеста доброй воли отправлено 22 военнопленных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Все освобожденные бойцы сначала находились в Беларуси, где им оказали медицинскую и психологическую помощь и обеспечили связь с родными. Затем мужчин доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.