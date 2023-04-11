Из украинского плена вернулись четверо жителей Челябинской области

По данным регионального омбудсмена, свободу получили парни из Ашинского и Усть‑Катавского районов и ЗАТО Трехгорный

10 апреля четверо южноуральцев, находившихся в плену у ВСУ, вернулись в Россию. Информацию об этом вечером понедельника получила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.



«Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского, Усть-Катавского районов и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — сообщила Юлия Сударенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, по данным федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, жители Челябинской области — часть большой партии военнопленных, обмен которых состоялся 10 апреля. Всего на родину возвращено 106 российских военнослужащих.

Как сообщало ИА «Первое областное», за последние месяцы за помощью к омбудсмену Юлии Сударенко обратились за помощью девять бывших военнопленных из Челябинской области. Однако сама Юлия Александровна уточняет, что реальное число возвращенных из украинского плена солдат и офицеров может быть гораздо больше.