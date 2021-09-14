Из центра Челябинска транспорт «встал» в семибалльных пробках

Ситуацию усугубляют ДТП

В Челябинске во вторник вечером, 14 сентября, к окончанию рабочего дня наблюдаются семибалльные пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает крупные заторы автомобилей в центре города: проспект Ленина «стоит» в обе стороны от улицы Российской до Свердловского проспекта. Ситуацию усугубляют ДТП.

В центре города наблюдаются крупные заторы транспорта. Уже пять ДТП зафиксировано на проспекте Ленина по направлению от меридиана до Свердловского проспекта. Улица Свободы «покраснела» от развязки с Труда до Тимирязева. В центр и на северо-запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса к Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до Труда, улица Цвиллинга — от проспекта Ленина и также до Труда. Соответственно, «покраснела» и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до улицы Кирова. По улице Братьев Кашириных затруднено движение на развязке с Труда до Кирова.

Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору.