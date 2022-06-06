Из терминалов челябинского аэропорта эвакуировали всех пассажиров

Ближайшие рейсы задерживаются примерно на час

Около восьми утра в понедельник, 6 июня, из аэропорта в Челябинске эвакуировали всех пассажиров. Людей вывели из терминала внутренних рейсов, а также из международного терминала. Информацию об инциденте ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

«По словам диспетчера, эвакуация связана с техническими причинами. Пока могу сказать только то, что все рейсы задержаны примерно на час»,

— пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь аэропорта «Курчатов» Елена Светлова.

Судя по электронному табло аэропорта, регистрация на ближайшие рейсы: в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и Калининград — завершена. А самолеты с вылетом после 10 утра по местному времени: в Ереван, Ош, еще один в Санкт-Петербург и Новороссийск, — пока планируют поднимать в воздух по расписанию.