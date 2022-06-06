«По словам диспетчера, эвакуация связана с техническими причинами. Пока могу сказать только то, что все рейсы задержаны примерно на час», — пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь аэропорта «Курчатов» Елена Светлова.
Судя по электронному табло аэропорта, регистрация на ближайшие рейсы: в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и Калининград — завершена. А самолеты с вылетом после 10 утра по местному времени: в Ереван, Ош, еще один в Санкт-Петербург и Новороссийск, — пока планируют поднимать в воздух по расписанию.