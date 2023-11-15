Из реки Миасс за четыре года планируют поднять 700 тысяч кубометров ила

Проект очистки водной артерии Челябинска обсудили эксперты

Оздоровление реки Миасс могут провести за четыре года, за это время со дна будет поднято 600-700 тысяч кубометров ила. При этом отложения можно будет использовать для закладки карьеров, а также при рекультивации иловых карт. Эти и другие особенности проекта по очистке главной водной артерии Челябинска обсудили сегодня эксперты в ходе специального круглого стола.



Координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии собрался на специальный круглый стол. Его организовали в общественной палате области с участием членов правительства, экологов и других экспертов. По словам вице-губернатор Александра Козлова раньше попытки очистить водоем не увенчались успехом, так как проект не учитывал все сложности.

Директор ООО «БМТ-Сервис», представитель проектного бюро «Геотехпроект» Иван Ерогин пояснил, что по проекту планируется очистить реку в течение четырех лет. С учетом коммуникаций и гидротехнических сооружений получится извлечь около 600-700 тысяч кубометров донных отложений. К примеру со дна водохранилища в Златоусте подняли 100 тысяч тонн донных отложений. Откачивать ил будут с помощью плавучих машин для подводных выработок и откачки грунта со дна на берег (земснарядов). Добытый ил будет высушен, спрессован и отправлен на утилизацию. Вода, добытая в процессе откачивания, будет очищена сорбентом и возвращена в реку.

«Проектом предусмотрено несколько вариантов. Первый — это использование уже высушенных, доведенных до кондиции донных отложений в рекультивации иловых карт (процесс восстановления и воспроизводства экосистем на местах добычи илов). Второй — использовать ил как закладочный материал при разработке техногенных карьеров», — пояснил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

А по словам Сергея Захарова в вопросе очистке реки остро стоит и проблема несовершенства ливневых канализаций. Из-за этого в водоем попадает много мусора. Представители города напомнили, что недавно была принята схема реконструкции системы водоотведения по ливневым стокам.

Доцент кафедры географии ЮУрГГПУ Сергей Захаров, эксперт рабочей группы совета объяснил риски, которые необходимо учесть при разработке проекта очистки и оздоровления реки. Так, может изменить пойма реки, часть деревьев необходимо будет снести. Из-за этого возрастет эрозия склонов речной долины.

«Надо также помнить, что есть участок реки в Челябинском городском бору, который является особо охраняемой природной территорией. Из-за очищения реки от ила получится водоем с большим количеством воды, но из-за оставшихся неизменными стоковых характеристик мы получим водоем с еще более медленным потоком. Но если не принимать дальнейших мер по управлению этим водоемом, вновь активно начнут расти водоросли, все придет к тому, что воды в границе города станет больше, а качество ее останется прежним», — пояснил он.

Протокол круглого стола и его итоги Общественная палата передаст в правительство области.

Руководитель рабочей группы Михаил Махов предложил проводить общественный экологический мониторинг реализации проекта.



«Этот проект очень важен для жителей нашего города, он будет длиться несколько лет. Важно, чтобы у челябинцев была полная и достоверная информация на каждом этапе его реализации», — пояснил он.