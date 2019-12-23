Из разрушающейся Розы жители переедут в Челябинск

Администрация Коркино закупила квартиры для 59-ти семей.

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Кристина Шеликовская одна из счастливиц. Из разрушающегося ветхого дома в поселке Роза, она наконец-то переедет в новую квартиру: в микрорайоне АМЗ Челябинска. Девушка ждала этого много лет, но все время переезд отменялся.

«То переселяют, то не переселяют, то опять переселяют. Без конца, без края. Мы как-то уже не интересовались, думали, ну если переселят, то нас оповестят. А потом сказали: „Приезжайте подписывать договор“, — и вот мы приехали», — радостно рассказывает Кристина, жительница поселка Роза, Коркинского района.

На новые квартиры администрация Коркино потратила 74 миллиона рублей. Переселиться смогут 59 семей на 2,5 тысячи новых квадратных метров.

Жителей поселка Роза переселяют из родных мест из-за обрушения карьеров, это становится причиной того, что дома превращаются в непригодные для жилья: стены буквально трещат и косятся. Первоочередная задача, которую ставят перед собой власти — это расселение жителей. Часть из них должны были отметить новоселье еще в прошлом году, но не получилось. По определенным причинам сроки сдачи дома пришлось сдвинуть, люди остались жить в ветхих домах.

«Жители в прошлом году готовились. И весь год у них настроение было такое, ждали и не верили. Но всё удалось. Мы жилье принимали в три этапа. Комиссия работала. Два раза мы обозначали строительной компании, что были недочёты», — пояснила Наталья Лощинина, глава Коркинского района.

Принимали дом досконально: комиссия зашла в каждую квартиру, проверила абсолютно все. В следующем году на жилье для переселенцев планируют потратить еще 82 миллиона рублей, в районе отметили, принимать квартиры будут так же тщательно.

«В следующем году у нас планы очень большие. В рамках программы переселения мы предусматриваем переселение во всех районах. Чтобы было равномерно и никого не обидеть. И чтобы каждый житель почувствовал участие в программе», — рассказал Евгений Курилов, заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Для жителей ветхого жилья в этом году в регионе купили больше 10 000 квадратных метров жилья. В следующем году в Минстрое эту цифру планируют увеличить.