Из нового сквера в Златоусте украли качели

Власти считают, что вандализмом занимаются подростки

В Златоусте участились случаи вандализма в скверах и на других общественных территориях, где недавно завершилось или еще идет благоустройство. Один из вопиющих случаев произошел вечером 19 октября в сквере имени Павла Аносова, где неизвестные оторвали и унесли новые качели. Об этом сегодня сообщил глава города Максим Пекарский.

«Меры приняли оперативно, скоро качели вернут на место. Но тем не менее: зачем?!» — написал мэр Златоуста в своем блоге.

В мэрии уточнили, что сквер имени Аносова благоустраивали в этом году. На момент атаки вандалов работы почти закончили. Когда качели вернут на место, их конструкцию хотят усилить, чтобы при всем желании нельзя было их сломать.

По словам Пекарского, за последнее время в городе отмечено несколько случаев вредительства на объектах городской среды. Например, в сквере на Северо-Западе рабочие уже несколько раз восстанавливали поломанные скамейки и клумбы. Хулиганы бьют стекла остановочных павильонов, ломают ограждения и фонари. Недавно они повредили стелу на повороте к биатлонному комплексу — пришлось восстанавливать.

Глава города отметил, что на многих объектах установлено видеонаблюдение и по записям видно: бесчинствуют в основном подростки. Максим Пекарский попросил родителей провести с детьми воспитательные беседы.