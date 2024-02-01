Из Невьянска в Челябинск привезут 200 ликов святых

В Государственном историческом музее Южного Урала готовится к открытию православная выставка

Государственный исторический музей Южного Урала готовит выставку «Святые лики», на которой будут представлены более 200 образов из собрания «Дома Невьянской иконы» — ценнейшие экспонаты старой невьянской иконописной школы, а также новые образцы, созданные мастерами ХХI века, сообщает пресс-служба музея.

Как поясняет искусствовед Марья Аникина, большое количество самобытных памятников иконописного искусства сохранилось благодаря уральским заводчикам, которые были первыми коллекционерами уральских икон. Поначалу иконы для строящихся при уральских заводах церквей писали московские и новгородские мастера. Но приезжие иконописцы брали дорого. Поэтому вскоре здесь зародился собственный иконописный стиль. Город Невьянск стал центром иконописного искусства, где традиции уральской иконописной школы не прерываются по сей день.

«Выставка „Святые лики“ покажет историю развития уральских иконописных школ, строгановской и невьянской, начиная с XVII века. Через иконопись мы также расскажем о старообрядчестве на Урале. В экспозиции будут не только иконы, но и меднолитая пластика, деревянная скульптура, богослужебные книги старообрядцев, старинные инструменты и художественные принадлежности», — говорит заведующая выставочным отделом музея Валентина Грицук.

Невьянская икона XXI века хорошо известна в России и за рубежом, невьянские иконы есть даже у президента Владимира Путина, у английских герцогов и антикваров из США и Европы.Выставка «Святые лики» откроется 1 марта и будет работать в Большом выставочном зале Исторического музея Южного Урала до 11 мая.