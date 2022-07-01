Из Минздрава Челябинской области уволился первый заместитель министра

Дмитрий Тарасов вернулся к работе главврачом ГКБ № 1

С 1 июля бывший первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов снова стал главврачом челябинской городской больницы № 1. Его место в Минздраве заняла Елена Недочукова, экс-зам руководителя регионального ФОМС. Информацию Первому областному информагентству подтвердлили в пресс-службе министерства.



По данным пресс-службы Минздрава, Дмитрий Тарасов подал в отставку по собственному желанию. Губернатор Алексей Текслер уже подписал постановление о назначении на должность первого заместителя главы медицинского ведомства Елены Недочуковой.

Как сообщало Первое областное информагентство, Тарасов в 2013 году уже работал министром здравоохранения, потому покинул этот пост. С декабря 2020 года он стал врио первого заместителя, весной 2021 года его утвердили в этой должности.

Новые кадровые перестановки в региональном Минздраве начались в мае 2022 года: глава ведомства Юрий Семенов уволился и ушел руководить областным перинатальным центром. Вскоре министерство возглавила Агата Ткачева, до того работавшая председателем регионального фонда обязательного медицинского страхования.