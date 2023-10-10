Из Миасса военнослужащим в зону СВО доставили мобильную пилораму

Большую партию гуманитарного груза бойцам отвез замглавы города Виктор Борадачев

На прошлой неделе из Миасса Челябинской области в зону проведения специальной военной операции отправили новую партию гуманитарного груза. Бойцам 90-й Чебаркульской танковой дивизии привезли не только необходимые вещи, но и мобильную пилораму. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Миасский рабочий».

В зону СВО с гуманитарным грузом отправился замглавы Миасса Виктор Борадачев. Он доставил бойцам различные вещи, оборудование и мобильную пилораму, благодаря которой военные смогут быстро и эффективно производить материалы для организации окопов и блиндажей. Ранее им приходилось ждать поставки досок из тыла.

Вместе с Виктором Борадачевым в зону СВО приехала фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски ЦВО из Екатеринбурга. Своим выступлением они поддержали боевой дух ребят.

Военнослужащие поблагодарили всех за поддержку и пообещали, что скоро вернутся домой с победой.