Из Миасса проложат асфальтированную дорогу до начала экотропы на Таганай

Егор Ковальчук заявил, что отсутствие хорошего путепровода мешает развитию туризма

В поселке Тыелга под Миассом развивается сельский туризм — там реализуют проект экотропы на Таганай. Однако сформировать постоянный поток туристов мешает отсутствие асфальтированной дороги, заявил глава Миасса Егор Ковальчук в своем телеграм-канале. Он отметил, что поручил отсыпать и грейдировать дорогу до Тыелги.

Мэр отметил, что в дальнейшем проработает вопрос о строительстве полноценной дороги: туристические места позволяют местным жителям размещать гостей, проводить экскурсии и организовывать походы.

Глава города также обратил внимание на поселок Тургояк. Егор Ковальчук отметил, что там не хватает зоны для прогулок.

«Территория ниже улицы Коминтерна, около плотины на реке Исток — отличное место для обустройства набережной. А в селе Новоандреевка есть потребность в создании места для проведения массовых мероприятий, праздников и концертов в районе мемориала, ФАПа и почты», — написал мэр.

Кроме того, в единственной школе села Новоандреевка нет горячей воды. Глава города заверил, что поручил начальнику управления образования организовать рабочую встречу в школе и обсудить решение проблемы.

Напомним, в 2024 году начнется строительство 34-километровой автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк в Катав-Ивановском районе. Трассу, которая ведет к национальному парку «Зигальга», полностью переведут с щебенки на асфальтобетон за 3—4 года.

В августе в Усть-Катавском городском округе открыли новую экотропу в горах у реки Катав, она ведет к пещере Большой. Для подъема по отвесной скале установили железную лестницу высотой 60 метров.