Из Магнитогорска запустили два автобусных маршрута в Башкортостан

Машины ходят каждый час без выходных

Из Магнитогорска начали ходить автобусы до сел Аскарово и Красная Башкирия, которые расположены на территории Республики Башкортостан, сообщили в городском управлении транспорта.

Автобус № 9041 идет из Магнитогорска до аэропорта через село Красная Башкирия.

Автобус № 9498 — из Магнитогорска через Красную Башкирию до села Аскарово.

Машины курсируют ежедневно и отправляются в путь каждый час.

Билеты продаются на автовокзалах, в салоне автобусов установлены валидаторы для безналичной оплаты. Билет до аэропорта стоит 110 рублей, а до Аскарово — 150 рублей.