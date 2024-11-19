Из Магнитогорска в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза

Участие в сборе посылок приняли горожане и предприятия

В минувшие выходные из Магнитогорска в зону спецоперации отправился 24-й по счету гуманитарный груз. Посылки общим весом в несколько тонн собирали на протяжении месяца предприниматели, сотрудники государственных и частных организаций, а также школьники и все неравнодушные местные жители, передают наши коллеги из издания «Верстов».

Пенсионерки, которые постоянно помогают бойцам, за месяц собрали 47 коробок с медикаментами, продуктами питания, постельным бельем и одеждой. Еще несколько коробок заняли маскировочные сети.

«Мы отправили две маскировочные сети стандартного размера три на шесть метров и одну сеть размером четыре на два метра. Сети плетем целый день. Наши волонтеры плетут сами, обычные жители приходят и предлагают свою помощь. Это трудоемкое дело, ни от чьей помощи не отказываемся, ведь все вместе мы работаем на победу. А она, конечно, будет за нами»,— поделилась руководитель «Серебряных волонтеров» Римма Хаялиева.

В посылку также вошли тележки для эвакуации раненых бойцов и установки для крепления пулеметов и малокалиберных пушек — их изготовили сотрудники магнитогорского МП трест «Водоканал».

Не забыли волонтеры и о создании праздничного настроения: в посылки они вложили открытки с теплыми поздравлениями к Новому году.

«Пусть наши письма и открытки дойдут до каждого солдата и порадуют их нашими сердечными пожеланиями. Новый год — это время надежд и свершений, и мы верим, что с каждым днем близится тот момент, когда все ребята вернутся с победой домой, где их ждут родные и близкие»,— поделились волонтеры из Уйского района Валентина Гордей и Люция Биткулова.

В ближайшее время посылки уже достигнут адресатов.