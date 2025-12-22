В 2026 году ЮУЖД запустит новый двухсистемный электропоезд «Финист». Он свяжет Магнитогорск и Уфу. Также заменят вагоны маршрута Оренбург — Уфа, сообщает пресс-служба южноуральской железной дороги.
В Челябинской области за этот год пассажиропоток вырос более чем на 46%. Всего в регионе перевозчики отправили свыше 260 тысяч человек.
Среди важных проектов 2025 года — продление маршрута Дема (пригород Уфы) — Усть-Катав до станции Мурсалимкино, запуск новой пары электропоездов на линии Оренбург — Уфа и появление межрегионального поезда Челябинск — Дема. На маршрутах курсируют десять электропоездов серии «Ласточка», «Финист» и рельсовый автобус «Орлан».
Напомним, из Челябинска запустили электричку до ГЛК «Солнечная долина» по выходным и праздничным дням.