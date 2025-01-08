Из Кусы в Златоуст будет ходить бесплатный автобус

Его организовал Сбербанк на время ремонта единственного своего отделения в Кусе

В Кусе закрыто на ремонт единственное отделение Сбера, поэтому банк организовал для жителей города бесплатный трансфер до ближайшего отделения в Златоусте, сообщает газета «Жизнь района».

Бесплатным автобусом с 9 января могут воспользоваться клиенты Сбера, которым необходимо произвести операции с вкладами либо оформить, перевыпустить или получить карту.

Автобус будет отправляться от офиса Сбербанка в Кусе ежедневно в 13:00, прибывать в Златоуст, к отделению по улице Гагарина, — в 14 часов; в обратный путь автобус будет отправляться в 16 часов.