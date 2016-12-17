Пособник директора чебаркульского МУПа отправлен в СИЗО

Руководитель компании «Топливосбыт» проведет 2 месяца за решеткой.
Чебаркульский суд принял решение о заключении под стражу второго фигуранта дела о взятках за уголь. Курганского руководителя компании «Топливосбыт» отправили в СИЗО на 2 месяца. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства.
Сегодня по решению чебаркульского суда предпринимателю из Кургана избрана меру пресечения по подозрению в крупной взятки. Накануне его подельник, руководитель МУП «Теплоком», получил аналогичную меру пресечения. Серебряков, по версии следствия, передал ему 213 тысяч рублей.
— Следственным отделом Чебаркуля СУ СК России по Челябинской области было предъявлено обвинение исполняющему обязанности директора курганской компании «Топливосбыт» по статье «Дача взятки в крупном размере». Сегодня по решению суда его заключили под стражу на 2 месяца,— рассказал сайту «Первый областной» помощник чебаркульского городского прокурора Антон Лутовинов.
Отметим, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, директор МУП «Теплоком» Чебаркуля задержан по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Представитель коммерческой организации из Кургана, соответственно, подозревается в даче взятки.
Фото: gorodkirov.ru