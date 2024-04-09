Из кранов челябинцев может политься кипяток

В городе стартуют испытания теплосетей

С 11 апреля в Челябинске начнутся проверки теплосетей на максимальную температуру теплоносителя. На время испытаний в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, отключат горячую воду, а в соцучреждениях — отопление, сообщает УСТЭК-Челябинск.

Проверки пройдут в три этапа: 11, 16 и 18 апреля с 6 часов утра до 8 вечера.

«11 апреля проверим магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Курчатовский, Калининский, Центральный районы), 16-го — ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Советский, Центральный и Ленинский районы), 18-го — сети в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной (Калининский, Курчатовский районы)», — говорится в сообщении.

Жителей также предупредили об аккуратности при включении воды дома.

«Расчетная максимальная температура теплоносителя, вышедшего с источника, может достигать 127 градусов. При некорректной работе внутридомового оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды. Поэтому настоятельно рекомендуем челябинцам включать сначала холодную воду и постепенно добавлять в смесителе горячую», — напомнили в УСТЭК-Челябинск.

О случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах следует сообщать в управляющую компанию, о повреждении наружных тепловых сетей — в оперативно-диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00.