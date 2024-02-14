Из копейской шахты до весны откачают 80 тыс. кубометров воды

Это почти 1,5 объема суточного потребления всего города

В Копейске стартовала подготовка к весеннему паводку. Власти города обсудили разработку проекта для водопонижения округа. Одно из мероприятий — откачка воды из законсервированных угольных шахт.

Напомним, ранее, в ходе визита в Копейск, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что из регионального бюджета были выделены дополнительные средства на комплекс мероприятий по предотвращению подтопления шахтными и поверхностными водами весной.

Так, из карьера шахты № 45 до 1 марта откачают 80 тысяч кубометров воды. Для понимания: в сутки копейчане потребляют порядка 50 тысяч кубометров.

«В рамках проекта водопонижения будут выполнены работы по очистке канала, разработке грунта, устройству глиняной дамбы и укрепление в двух местах борта карьера», — рассказал начальник Городской службы заказчика Илья Антонов.

Параллельно с откачкой воды будут завозить грунт специальной техникой.

Кроме того, в Копейске готовятся к осушению болот, уборке снега и укреплению дорожного полотна.

Напомним, что в Кусе подготовка к весеннему паводку началась уже две недели назад. Власти города определили места, которые могут оказаться под водой из-за разлива реки Ай.

Ранее синоптики рассказали, что паводок по всей Челябинской области в этом году может пройти по напряженному сценарию.