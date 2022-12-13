Из Копейска в Донецкую область отправили 580 сладких подарков для детей

Новая партия гуманитарной помощи отправилась в Ясиноватую

«Не так давно мы провели благотворительный концерт, на вырученные средства закупили подарки детям Ясиноватой, также приобрели теплую одежду. Все это мы лично передадим нашим десантникам в ближайшие дни»,

— рассказал глава Копейска Андрей Фалейчик.