Сегодня, 13 декабря, из Копейска в прифронтовую Ясиноватую Донецкой области уехал очередной гуманитарный груз. Детям доставят 580 сладких подарков к Новому году, а военнослужащим — теплую одежду, спальники и печи, сообщает администрация Копейска.
«Не так давно мы провели благотворительный концерт, на вырученные средства закупили подарки детям Ясиноватой, также приобрели теплую одежду. Все это мы лично передадим нашим десантникам в ближайшие дни», — рассказал глава Копейска Андрей Фалейчик.
С гуманитарным грузом на фронт доставят письма и рисунки, написанные школьниками Копейска. Также из Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера в Ясиноватую доставлены 5 автобусов.
Добавим, что мобилизованных и их семьи в Челябинской области поддерживает не только государство, но и неравнодушные жители региона. Подробнее о работе южноуральских волонтеров — в подборке ИА «Первое областное».
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