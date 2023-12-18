Сегодня, 18 декабря, из Копейска отправилась фура с гуманитарной помощью в подшефный город Донецкой Народной Республики — Ясиноватую. Туда в преддверии новогодних праздников отвезут 840 сладких подарков, а также продукты, медикаменты и теплые вещи, сообщает пресс-служба администрации Копейска.
«Уже традиционно мы отправляем новогодние подарки для маленьких жителей города Ясиноватой. В прошлом году 540 штук, в этом году — больше. Сладкие сюрпризы получат дети от трех лет, детки начальной школы. Уверен, что ребята будут рады сладким новогодним подаркам», — рассказал глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.
Кроме того, бабушки связали теплые шерстяные носки для участников СВО. Пеленки и памперсы, теплую одежду, материалы для госпиталя, а также консервы и бакалею собрали представители Совета ветеранов. Организаторами отправки гуманитарной помощи стали администрация Копейска и местное отделение Единой России.
Добавим, что ранее из Копейска уже отправляли фуру с гуманитарной помощью в Ясиноватую. Туда отвезли продукты питания, медикаменты, строительные материалы, автомобили и мотоциклы. От конного клуба «Серебряное копытце» отправили двух пони в конноспортивную школу «Локомотив».
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