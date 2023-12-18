Из Копейска отправили фуру с гуманитарной помощью в Ясиноватую

Для детей собрали 840 сладких подарков

«Уже традиционно мы отправляем новогодние подарки для маленьких жителей города Ясиноватой. В прошлом году 540 штук, в этом году — больше. Сладкие сюрпризы получат дети от трех лет, детки начальной школы. Уверен, что ребята будут рады сладким новогодним подаркам»,

— рассказал глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.