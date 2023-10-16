В минувшие выходные из Копейска отправилась фура с гуманитарной помощью в подшефный город Донецкой Народной Республики — Ясиноватая. В ней везут продукты питания, медикаменты, строительные материалы, автомобили и мотоциклы. От конного клуба «Серебряное копытце» отправили двух пони в конно-спортивную школу «Локомотив», сообщает пресс-служба администрации Копейска.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Все вместе мы собрали разные вещи и строительные материалы, которые необходимы нашим коллегам с Ясиноватой, потому что сейчас период для внутренних отделочных работ. Это и краска, и гипсокартон, и цемент, и песчаный смеси, метизы. Кроме того, сегодня мы также отправили два автомобиля УАЗ по запросу частей. Я думаю, что все это приблизит нашу победу и хочу еще раз поблагодарить всех неравнодушных, которые принимают участие в данном мероприятии», — отметил глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.
Сбор продуктов, медикаментов, расходных материалов для госпиталей, средств гигиены, постельного белья и индивидуальных посылок для военнослужащих, одежды для малышей и медицинских работников организовала партия «Единая Россия». Автомобиль «Нива» и два мотоцикла «Урал» отправили специально для копейчан, которые находятся на линии фронта.
Добавим, что 74 школьника из донецкой Ясиноватой выехали в Челябинскую область. Дети будут жить и учиться в Миассе до Нового года.
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