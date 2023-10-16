Из Копейска отправили фуру с гуманитарной помощью на Донбасс

В Ясиноватую повезли продукты питания, медикаменты и двух лошадей

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Все вместе мы собрали разные вещи и строительные материалы, которые необходимы нашим коллегам с Ясиноватой, потому что сейчас период для внутренних отделочных работ. Это и краска, и гипсокартон, и цемент, и песчаный смеси, метизы. Кроме того, сегодня мы также отправили два автомобиля УАЗ по запросу частей. Я думаю, что все это приблизит нашу победу и хочу еще раз поблагодарить всех неравнодушных, которые принимают участие в данном мероприятии»,

— отметил глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.