Из хулиганских побуждений: пенсионера будут судить за ложное сообщение в Магнитогорске

Южноуральцу уже избрали меру пресечения.

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В Магнитогорске Челябинской области пенсионера будут судить за ложное сообщение. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, просто решил «повеселиться». Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Отдел полиции «Орджоникидзевский» поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что возле дома по одной из улиц находятся предметы, представляющие опасность. Незамедлительно прибыв на место, полицейские и сотрудники других служб ничего не обнаружили.

Впоследствии правоохранители установили личность, а затем и задержали подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался мужчина 1950 года, который, перебрав спиртного, решил пошутить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“. В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет»,— рассказали в ведомстве.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.