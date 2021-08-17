Из Калининграда запустят поезд в Челябинск

Об этом сообщил Сергей Лавров во время визита в самый отдаленный регион России

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал запуск железнодорожного сообщения между Челябинском и Калининградом. Об этом сообщает РБК в материале о сегодняшнем визите политика в самый отдаленный регион России.

Издание передает, что Сергей Лавров указал срок запуска — лето следующего года.

«Сейчас мы восстанавливаем железнодорожное сообщение — поезд на Москву, Санкт-Петербург, поезд в Адлер. Скоро добавится ещё один поезд в Челябинск. Мне сказали, что это достаточно популярное направление, но это уже на следующий летний сезон», — сообщил министр.

Пока сообщение Челябинска с Калининградом осуществляется только воздушным транспортом. Из аэропорта Игорь Курчатов рейсы отправляются два раза в неделю.