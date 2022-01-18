Из каких продуктов эффективнее получать витамин C

Почему лимоны не смогут восполнить потребность в компоненте

Когда речь заходит о витамине C, большинство из нас сразу вспоминает именно цитрусовые фрукты, которые вовсе не являются лидерами по содержанию вещества. К тому же, если, например, говорить о лимонах, то этот фрукт мы употребляем в небольшом количестве в качестве добавки к чаю.

«С одним кружочком лимона можно получить не более 5% суточной дозы витамина C, и то с натяжкой, поскольку при добавлении в горячий напиток аскорбиновая кислота по большей части будет разрушена», — отмечают врачи.

Поэтому для поддержания концентрации витамина C, укрепляющего иммунитет, полезнее будет съесть апельсин, а еще стоит разнообразить рацион другими продуктами. Так, прекрасно подойдет 100 граммов белокочанной капусты или в два раза больше цветной, средние яблоко или помидор, черной смородины будет достаточно 30 граммов, а болгарского перца понадобится 40 граммов.