Из городской больницы Златоуста уволилось сразу несколько хирургов

Минздрав региона взял ситуацию на контроль

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева встретилась с коллективом городской больницы Златоуста в связи с массовым увольнением хирургов. Несмотря на это, больница продолжает предоставлять неотложную помощь населению, однако персонал столкнулся с повышенной нагрузкой в связи с кадровым дефицитом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пообщались с руководством медицинской организации, сейчас пообщались с коллективом. У сотрудников есть ряд претензий к руководству больницы. Достаточно высокая текучка кадров. Поэтому нами будут предприняты экстренные меры. Во-первых, будет проведен финансовый аудит с привлечением сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Во-вторых, надо удовлетворить желание врачей и оперативно помочь с переездом хирургических отделений в больничный корпус в квартале Медиков, который они покидали на период ковида»,— рассказала Агата Ткачева.

Глава Минздрава сообщила, что на сегодняшний день важно укомплектовать отделение экстренной хирургии, и договоренность с двумя врачами уже достигнута. Кроме того, ведомство взяло больницу под ежедневную курацию. Контролировать будут как кадровую работу, так и финансово-хозяйственную деятельность.

Через две недели с коллективом и руководством больницы будет проведено еще одно совещание.

Администрация города также выразила готовность оказать поддержку. Муниципалитет готов расширить программу поддержки молодых врачей, чтобы удержать и привлечь опытных специалистов.