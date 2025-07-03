Из городского пруда в Златоусте извлекут почти 400 тысяч кубометров ила

Очистка водоема рассчитана на 2 года

В Златоусте начинается второй этап по очистке от ила городского пруда. К концу 2026 года из водоема планируется изъять почти 370 тысяч кубометров донных отложений, сообщает пресс-служба Минэкологии Челябинской области.

Сейчас на пруду завершаются подготовительные работы: пусконаладка земснаряда, который будет извлекать донные отложения, прокладка пульпопровода (уже проложено более 700 метров), также батиметрическая съемка, позволяющая подтвердить объем работ.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» и рассчитано на два года.

Отметим, это уже второй этап долгосрочного проекта по очистке Златоустовского пруда от донных отложений. Ранее работы осуществлялись в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» — с 2019 по 2024 год было извлечено более 500 тысяч кубометров ила.