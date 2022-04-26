Из дворов Челябинска за неделю вывезли почти 20 тысяч мешков с листвой

В многоквартирном жилом фонде города проводят субботники

Из челябинских дворов за первую неделю субботников сотрудники Центра коммунального сервиса вывезли почти 20 тысяч мешков с листвой. При этом заявок от управляющих компаний (УК) поступило в четыре раза больше — почти 95 тысяч. В пресс-службе регоператора отметили, что могли бы вывезти больше пакетов, однако управляющие компании не предоставили свой персонал для погрузки, что является нарушением регламента.

«В общей сложности из дворов южноуральской столицы было вывезено почти 20 тысяч мешков. И если бы все эти отходы можно было выставить в ряд, то протяженность цепочки из мусорных пакетов превысила бы 18 километров, что в полтора раза больше самой длинной улицы города Челябинска — проспекта Победы. Впрочем, ЦКС вполне мог вывезти на пять тысяч мешков больше. Однако несколько управляющих компаний города не предоставили персонал для погрузки пакетов с уличным сметом в мусоровозы. В итоге эти заявки будут отработаны позже», — уточнили в пресс-службе ЦКС.

В Центре коммунального сервиса напомнили, что вывоз листвы осуществляется только по согласованному с управляющими компаниями графику, а на месте обязательно должны работать сотрудники УК. Кроме того, пакеты с листвой должны располагаться на площадках, к которым имеются подъездные пути.

Также в ЦКС напомнили, что вывозят в рамках тарифа только мешки с листвой, мелкими ветками и мусором, сметенными с придомовой территории. Для вывоза веток после санитарной обрезки УК должны заключать отдельные контракты.