Из дворов Челябинска после субботников вывезли 90 тысяч мешков с листвой

Мусоровозы ежедневно делали до 15 рейсов на полигон

В Челябинске из дворов за три недели подрядчики вывезли почти 90 тысяч мешков с листвой. Специалисты подсчитали, что ими можно было бы засыпать площадь размером с шесть футбольных стадионов. Когда в регионе активно стартовали весенние субботники, мусоровозы ежедневно делали до 15 рейсов на полигон ТБО, рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Южноуральцам объяснили, что делать, если по каким-то причинам пакеты с листвой остаются возле контейнерной площадки.

«Рекомендуем уточнить в вашей управляющей компании, подавала ли она в ЦКС заявку на вывоз отходов от субботников. Если такая договоренность есть, то в управляющей компании должны сообщить дату вывоза», — говорится в сообщении.

Также в ЦКС рассказали о ЧП, произошедшем 10 мая в Коркино на улице Спартака. Жители частного сектора выбросили в мусорный бак тлеющие угли. Когда отходы высыпали из контейнера в кузов мусоровоза, из авто повалил сильный дым. К счастью, перевозчик не растерялся: он выгрузил мусор на землю и вызвал пожарных, которые потушили горящий мусор.

В ближайшее время площадку приведут в порядок, а оставленный мусор вывезут.

Напомним: нельзя кидать в контейнеры стволы деревьев и ветки. Старую мебель и сантехнику оставляйте на площадках. Запрещено выбрасывать в баки строительный мусор, грунт, бревна и отходы капремонта. Пакеты с листвой нужно размещать на отдельной площадке. Также запрещается выбрасывать старые покрышки и загромождать подъездные пути к контейнерным площадкам и мусорным бакам.