Из Челябинской области за тяжкие преступления выдворят шестерых мигрантов

Покинуть страну иностранцы должны после отбывания наказания

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В ГУ МВД по Челябинской области приняли решение о выдворении из страны шестерых мигрантов, совершивших тяжкие преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в соответствии с ФЗ № 138 «О гражданстве Российской Федерации». Лица, совершившие тяжкие преступления или представляющие угрозу безопасности России, должны покинуть страну.

«Для принятия такого решения не имеет значения время совершения соответствующего преступления, дата вынесения приговора суда об осуждении лица и дата принятия решения о приеме в гражданство РФ», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

С начала действия закона в регионе вынесли десять решений о прекращении гражданства.