Из Челябинской области выдворили самую большую с начала года группу нелегалов

Территорию России покинули 22 взрослых и два ребенка

24 нелегальных мигранта — все из соседних республик СНГ — сегодня, 5 мая, покинули Россию. Их доставили на пограничный пункт на юге Челябинской области сотрудники спецназа судебных приставов. Это самая большая группа нарушителей, которую выдворили за границу с начала года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Все эти люди признаны судом виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ. Наказание — штраф и принудительное выдворение. На ближайшие пять лет дорога назад, в Россию, для них закрыта.

До конца недели планируют выдворить еще 19 нелегалов. А всего с января под контролем приставов Челябинской области страну покинули 467 иностранцев.