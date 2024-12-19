Из Челябинской области Владимиру Путину поступило 45 тысяч обращений

Это меньше, чем в прошлом году



Во время программы «Итоги с Владимиром Путиным» вопросы из Челябинской области анализировал руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Он назвал количество поступивших от жителей Южного Урала обращений — около 45 тысяч. В прошлом году их было около 50.

«Основными обращениями от жителей стали вопросы ЖКХ, уровень пенсии и порядок их расчета, поддержка участников СВО, и их семей, здравоохранение, инфраструктура», — рассказал Денис.

Руководитель челябинского отделения ОНФ поблагодарил волонтеров, которые все эти дни работали на прямой линии.

«Народный фронт во всех регионах страны будет контролировать, чтобы каждый житель, который обратился на прямую линию, получил от органов исполнительной власти обратную связь. И каждое обращение, которое можно решить, должно быть решено», — сказал Денис Рыжий.