Из Челябинской области в зону СВО доставили 4 тонны гуманитарного груза

Бойцы получили внедорожник, оборудование и продукты

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Еманжелинского района в зону спецоперации. Бойцы получили почти четыре тонны вещей и оборудования, рассказали в пресс-службе районной администрации.

Военнослужащим из Еманжелинска отправили внедорожник УАЗ, бензиновые электрогенераторы, стабилизаторы напряжения, спутниковые антенны и бензопилы. Кроме того, бойцы и жители прифронтовых территорий получили продукты, сладости, медикаменты, средства гигиены, окопные свечи и одежду.

«Передадут военнослужащим и письма школьников, свежие выпуски местной газеты “Новая жизнь”, православные крестики и иконы. Для школьников Волновахи отправили книги, учебники и канцелярские товары», — сообщили в районной администрации.





Груз доставляли через Луганск, Северодонецк, Волноваху и Бердянск. Сопровождали «гуманитарку» глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Напомним, ранее партию гуманитарной помощи от жителей Челябинской области получили военнослужащие 92-го саперного полка, находящиеся в зоне спецоперации.