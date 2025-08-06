Из Челябинской области в Казахстан вернули 20 тонн дынь

Фуру развернули из-за путаницы с документами



При пересечении границы Южного Урала и Казахстана в пункте пропуска «Бугристое» сотрудники Россельхознадзора, таможни и пограничной службы ФСБ развернули машину с двумя десятками тонн свежей дыни. Машина следовала из Туркестанской области в Челябинск.

В документах обнаружилась неразбериха. В фитосанитарном сертификате и сопроводительном документе не совпали данные отправителя с маркировкой подкарантинного груза. Перевозчику выдали предписание на возврат и привлекли к административной ответственности.

Из-за нарушений фуру с дынями развернули. В сопровождении сотрудников Россельхознадзора машина вернулась в Казахстан.

Напомним, чуть ранее на Южный Урал запретили ввоз 60 тонн казахстанских арбузов и дынь.

Автор: Елизавета Михно