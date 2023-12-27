Из Челябинской области в Казахстан отправили более 30 тысяч новогодних елок

Все деревья успешно прошли карантин

В преддверии Нового года с территории Челябинской области в Казахстан было экспортировано 30,6 тысячи праздничных деревьев — елей и сосен. Об этом сегодня, 27 декабря, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе южноуральского управления Россельхознадзора.

Всего с подконтрольной ведомству территории (а это Челябинская и Курганская области) за границу было отправлено более 49 тысяч новогодних елок. Это на 5 тысяч деревьев больше, чем в прошлом году.

«Перед отправкой на экспорт и по территории России все новогодние красавицы прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области для профилактики незаконных рубок хвойных деревьев перед Новым годом организовали 19 стационарных постов наблюдения и провели более 1000 рейдов с участием полицейских и лесничих.

