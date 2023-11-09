Из Челябинской области стали чаще отправлять посылки в Южную Америку

За море уезжают в основном украшения и аксессуары

Управление почтовой связи по Челябинской области выяснило, в какие страны южноуральцы чаще всего отправляют международные посылки. Список наиболее популярных направлений возглавили США и Китай, сообщили в пресс-службе УФПС.

На Соединенные Штаты Америки пришлось 23% заграничных отправлений из Челябинской области. На Поднебесную — 15%. Третье место рейтинга поделили между собой Казахстан и Германия: в эти страны уходит по 6% международных бандеролей.

Почтовое ведомство отметило, что чаще всего южноуральцы отправляют за кордон аксессуары и украшения — почти 17% всех посылок. Далее идут продукты питания и товары для развлечений, игры (примерно по 13%).

Особенностью 2023 года стало расширение географии экспортных отправок. Наиболее заметно выросло число посылок в Бразилию, Аргентину и Мексику. Сейчас для международного почтового обмена южноуральцам доступно 130 стран.

Почтовики отмечают, что значительная часть экспортеров — это предприниматели. Специально для них в текущем году «Почта России» и Минпромторг РФ запустили программу субсидирования отправки товаров за границу. Например, при стоимости изделий до 5 тысяч рублей можно получить скидку на услуги почты в 50%. Отправка товаров дороже 5 тысяч субсидируется в размере 80%.

В ближайшее время к программе субсидирования в Челябинской области будет подключен питомник посадочных материалов.