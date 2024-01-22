Из Челябинской области с начала года выдворили 66 иностранцев

Еще около сотни ожидают депортации

За первый неполный месяц 2024 года с территории Челябинской области за различные нарушения миграционного законодательства было выдворено 66 иностранных граждан. В центре временного содержания ожидают исполнения соответствующих решений суда еще 94 человека. Об этом сегодня, 22 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

За тот же период времени решения об административном выдворении из страны были приняты в отношении 59 мигрантов. Из них 37 человек покинут территорию государства в принудительном порядке.

В полицейском управлении уточнили, что в настоящее время на Южном Урале проводится очередной этап операции «Нелегальный мигрант». Сотрудники МВД за январь пресекли более 400 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе 76 — уголовного характера. По ним возбуждены 52 уголовных дела.

Кроме того, был закрыт въезд в страну для 100 иностранцев. Также были депортированы трое преступников, которые отбывали в России наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.