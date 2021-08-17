Из Челябинской области разрешили полеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх пяти авиакомпаниям

Сообщение возобновится после решения регионального штаба по борьбе с коронавирусом

Росавиация выдала допуск на перелеты в Египет из Челябинской области еще пяти авиакомпаниям. В Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Магнитогорска и Челябинска перевозчики будут выполнять до пяти раз в неделю. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации 17 августа.

Из Магнитогорска в Хургаду два раза в неделю рейсы будут осуществлять «Ай Флай» и «Роял Флайт». Последняя авиакомпания будет отправлять воздушные судна и в Шарм-Эль-Шейх два раза в неделю. Из Челябинска в Шарм-Эль-Шейх выдан допуск авиакомпаниям «Норд Стар» три раза в неделю, также три раза в неделю — «Роял Флайт», а пять раз в неделю — «Ред Вингс». Из Челябинска в Хургаду допуск на полеты получили «Северный ветер» — два раза в неделю, «Ред Вингс» — пять раз в неделю, «Норд Стар» и «Роял Флайт» — три и четыре раза в неделю соответственно.

Напомним, ранее Росавиация выдала допуск на полеты в египетские курорты четырем авиакомпаниям. Решение о возобновлении авиаперелетов из Челябинска и Магнитогорска примет региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.