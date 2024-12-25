Из Челябинской области пытались вывезти почти тонну сыра без документов

Продукцию задержали на границе, она возвращена поставщикам

В Челябинской области на границе задержали две машины с 980 килограммами сыра. Их пытались вывезти в Казахстан без сопроводительных документов, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

На посту «Бугристое» у продукции не обнаружили ветеринарных сертификатов, что нарушает решение Комиссии Евразийского экономического союза.

Машины с грузом вернулись к поставщикам для оформления документов. С перевозчиками провели профилактическую беседу о правилах перемещения грузов, подлежащих ветеринарному контролю.